Туляки предупреждают об опасности: «В Колюпаново возле святого источника обчищают автомобили»

Фото RuTraveller.

«Друзья, кто ездит в Колюпаново за водой, будьте осторожнее, там работают мошенники. Обчищают машины, пока люди идут за водой. Не знаю по какому принципу они выбирают авто и как его открывают, но сигналка не срабатывает. Не оставляйте в автомобилях ценные вещи».

Люди пишут, что жертвами неизвестных воров уже стали несколько человек.

Дело в том, что святой источник в Колюпаново Алексинского района находится довольно далеко от места, где можно оставить автомобиль. Видимо, люди оставляют машину и идут по лестнице вниз, что позволяет злоумышленникам совершить кражу. Myslo обратился за комментарием к полиции.

Пресс-служба УМВД по Тульской области:

– Во время массовых посещений гражданами источника в Колюпаново сотрудниками отдела МВД организуются дежурства, поблизости всегда находятся наряды полиции, задача которых — обеспечение общественного порядка и профилактика противоправных деяний. Если граждане считают себя пострадавшими от кражи либо иного незаконного деяния, важно незамедлительно обратиться в полицию и сообщить о случившемся.