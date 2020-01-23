Дальнобойщик из Тульской области устроил серьезное ДТП в Чебоксарском районе
В местных СМИ сообщают о шестерых пострадавших.
22 января в Чебоксарском районе дальнобойщик из Тульской области устроил серьезное ДТП. Происшествие случилось возле села Хыркасы.
Как сообщает МВД по Чувашской Республике, по предварительным данным, грузовик врезался в маршрутку, которая остановилась перед регулируемым пешеходным переходом. Водитель стоящей перед светофором «Ауди», увидев в зеркало заднего вида движущийся большегруз, попытался уйти от столкновения и прижался к обочине, но грузовик задел его по касательной.
По данным местных СМИ, причиной ДТП стало то, что дальнобойщик не учел скорость движения и погодные условия.
Сообщается, что в аварии пострадали шесть человек, среди которых 16-летняя девушка. Одного мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, у остальных — более легкие травмы.