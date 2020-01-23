Щекинец на квадроцикле врезался в мопед с девушками и бросил пострадавшую умирать

В Щекинском районе участница ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка, рассказала полиции не все обстоятельства трагедии. К такому выводу пришли следователи после осмотра места дорожно-транспортного происшествия и начали разрабатывать эту версию.

Напомним , по предварительным данным, днем 13 октября 2019 г. на 9-м км автодороги Щекино – Липки – Киреевск опрокинулся мопед. 16-летняя девушка-водитель и ее 17-летняя пассажирка были без мотошлемов. Пассажирка скончалась в больнице.

Спустя три месяца следствие пришло к выводу, что к случившемуся причастен местный 35-летний ранее судимый местный житель. Предполагалось, что мужчина врезался в мопед на квадроцикле и скрылся с места аварии.

«Пострадавшую пассажирку мужчина-водитель оставил в кустах, не приняв мер для оказания помощи», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Подозреваемого задержали и сейчас в отделе МВД России по Щекинскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ.