Старый цех завода «Октава» в центре Тулы продали за 80 миллионов

Фото rt-capital.ru и пресс-службы кластера «Октава»

Здание на улице Каминского в Туле долго стояло заброшенным и полуразрушенным.

Дочерняя структура Ростеха, компания РТ-капитал, продала старое здание бывшего цеха радиозавода «Октава» с небольшим земельным участком на торгах.

О том, что здание по адресу: ул. Каминского, 24, 24-а выставлено на торги, Myslo писал еще в октябре 2019 года.

Производственное здание площадью чуть более 11 тысяч кв. м имеет три этажа (в том числе один подземный). Участок земли, проданный вместе с ним на торгах, составляет 5466 кв.м. В качестве особенностей лота в документации к торгам было указано то, что это объект культурного наследия, на него есть охранное обязательство № 127 по выявленному объекту культурного наследия (памятнику археологии) от 10.10.2012 года.

Торги проходили в форме публичного предложения с начальной ценой в 96 млн рублей. А продано здание было за 80,3 млн рублей (это нижняя граница аукциона).

Известно, что имущество приобрел тульский предприниматель Владимир Дмитриенко, гендиректор фирмы «Технострой». Ранее Myslo рассказывал, что в Туле планируется восстановление неиспользуемого здания бывшего промышленного цеха завода «Октава». Капремонт — часть большого инвестпроекта по восстановлению завода и созданию комфортной городской среды на территории заброшенного бывшего промышленного комплекса. Производственное здание по адресу: ул. Каминского, 24-а никем не эксплуатируется и находится в полуаварийном состоянии. Для его восстановления проводятся открытые торги по реализации здания площадью 11122,8 квадратных метра и земельного участка в 5466 квадратных метров. Раньше в заброшенном здании находились заводские цеха. Помещения рядом с ним занимает творческий индустриальный кластер «Октава».

Продажа прилегающего к кластеру объекта с одной стороны будет способствовать дальнейшему развитию крупного проекта по редевелопменту, с другой — улучшит финансовое состояние завода «Октава».