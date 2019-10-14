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В Щекинском районе 16-летняя девушка опрокинулась на мопеде
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Щекинском районе 16-летняя девушка опрокинулась на мопеде

У юной гонщицы нет водительских прав. В результате аварии пострадала ее 17-летняя пассажирка.

13 октября в 16.30 на 10-м километре автодороги «Щекино-Липки-Киреевск» 16-летняя девушка, управляла мопедом «Дельта» без мотошлема, по предварительным данным, не справилась с управлением и опрокинула транспортное средство.
 
В аварии пострадала 17-летняя пассажирка, которая в момент происшествия находилась на мопеде также без мотошлема. Пострадавшая госпитализирована с различными травмами.
 
В УГИБДД по Тульской области отметили, что у юной гонщицы нет прав на управление транспортным средством.
 
 

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.

Управление мототранспортными средствами

  • с объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М»,
  • при объеме двигателя не более 125 куб. см – также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1»,
  • при объеме двигателя, превышающего 125 куб. см – с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».

Кроме того, при управлении мототехникой обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасает жизнь.

Также Госавтоинспекция напоминает о необходимости контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. Необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:05 0
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