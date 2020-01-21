Продажа автовокзала в Алексине: продаются только торговые помещения

Фото avito.ru

Ранее мы сообщали об объявлении о продаже здания автовокзала в городе Алексин, которое появилось на сайте Авито.

В тексте объявления значилось, что здание продается целиком за 15 200 000 рублей. О необычном лоте написали все тульские СМИ. Видимо, после этого продавец смекнул, что допустил неточность в публикации (или еще по какой-то причине).

Сейчас текст объявления на Авито изменен: «Продается, сдаётся в аренду помещения в здании автовокзала в городе Алексин». Таким образом, под продажу попадает не весь автовокзал, а торговые площади в его здании.