Крещенский обряд в Центральном парке Тулы пройдет в «лягушатнике»
В четверг сотрудники МЧС и администрация парка провели финальный мониторинг толщины льда.
Сотрудники МЧС России по Тульской области и администрация ГУ ТО «Тульские парки» провели выездное совещание, чтобы принять окончательное решение по поводу организации Крещенских купаний в Центральном парке им. П. П. Белоусова.
Поскольку толщина льда не позволяет выходить на лед, туляки смогут окунуться в открытой воде, заходя с берега в детской зоне купания. В этом месте лёд будет полностью срезан.
Следить за безопасностью будут инспекторы ГИМС, спасатели Центра гражданской защиты и спасательных работ, сотрудники полиции и медицинские работники.
Сотрудники МЧС будут дежурить на деревянных щитах на льду возле зоны купания, так, чтобы можно было немедленно среагировать в случае необходимости.
Дмитрий Мудров
Самые бурные обсуждения вызвало время мероприятия. Поступали предложения организовать массовые купания днем. Вопрос решился на организационном совещании 17 января. Специалисты остановились на традиционном варианте: было решено, что окунуться в Центральном парке туляки смогут с 22.00 18 января до 02.00 19 января. Водосвятный молебен начнется 18 января в 22.00.
Напомним, в этом году утверждено 35 мест для Крещенский купаний, из которых 27 – купели, 8 – проруби. Полный список здесь.