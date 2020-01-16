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Крещенский обряд в Центральном парке Тулы пройдет в «лягушатнике»

Крещенский обряд в Центральном парке Тулы пройдет в «лягушатнике»

В четверг сотрудники МЧС и администрация парка провели финальный мониторинг толщины льда.

Сотрудники МЧС России по Тульской области и администрация ГУ ТО «Тульские парки» провели выездное совещание, чтобы принять окончательное решение по поводу организации Крещенских купаний в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

Поскольку толщина льда не позволяет выходить на лед, туляки смогут окунуться в открытой воде, заходя с берега в детской зоне купания. В этом месте лёд будет полностью срезан.

Следить за безопасностью будут инспекторы ГИМС, спасатели Центра гражданской защиты и спасательных работ, сотрудники полиции и медицинские работники.

Сотрудники МЧС будут дежурить на деревянных щитах на льду возле зоны купания, так, чтобы можно было немедленно среагировать в случае необходимости. 

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Тульской области Дмитрий Мудров: 
 

Дмитрий Мудров

– Мы окончательно определились с площадкой, где будут проходить купания. В этом году Крещенские купания пройдут в необычном формате, потому что люди будут заходить в воду с берега. На берегу расположится вся основная инфраструктура: палатки для переодевания, палатка, в которой можно будет выпить горячего чаю, и т.д.
Все силы и средства, которые будут привлечены, спланированы, безопасность людей будет обеспечена. 

Самые бурные обсуждения вызвало время мероприятия. Поступали предложения организовать массовые купания днем. Вопрос решился на организационном совещании 17 января. Специалисты остановились на традиционном варианте: было решено, что окунуться в Центральном парке туляки смогут с 22.00 18 января до 02.00 19 января. Водосвятный молебен начнется 18 января в 22.00.

Напомним, в этом году утверждено 35 мест для Крещенский купаний, из которых 27 – купели, 8 – проруби. Полный список здесь

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:04 +1
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