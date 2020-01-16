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Сергей Харитонов вошел в рабочую группу по изменению Конституции

Сергей Харитонов вошел в рабочую группу по изменению Конституции

Президент Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации».

Распоряжением Президента Владимира Путина образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, а также утвержден ее состав.

Сопредседателями назначены председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева.

В рабочую группу вошли видные российские политики, ученые, деятели культуры, спорта, представители общественных организаций. В состав группы включен председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

Отметим, что Сергей Алексеевич также принимал участие в разработке и принятии Основного закона страны.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:40 −17
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