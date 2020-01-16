Сергей Харитонов вошел в рабочую группу по изменению Конституции

Президент Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации».

Распоряжением Президента Владимира Путина образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ , а также утвержден ее состав.

Сопредседателями назначены председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева.

В рабочую группу вошли видные российские политики, ученые, деятели культуры, спорта, представители общественных организаций. В состав группы включен председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

Отметим, что Сергей Алексеевич также принимал участие в разработке и принятии Основного закона страны.