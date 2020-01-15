Кадр из видео.
В Туле возле ТЦ «Рио» трамвай задом въехал в автомобиль и уехал: видео
Происшествие случилось на трамвайных путях.
Вечером 14 января в Туле возле ТЦ «Рио» на трамвайных путях произошло ДТП. Момент происшествия попал на запись видеорегистратора и опубликован в группе ВКонтакте «Тула.Жесть».
На кадрах видно, что трамвай задом въехал в стоящую за ним на трамвайных путях машину, а затем уехал с места ДТП. Видимо, водитель не почувствовал столкновения.
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