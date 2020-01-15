В Туле возле ТЦ «Рио» трамвай задом въехал в автомобиль и уехал: видео

Кадр из видео.

Вечером 14 января в Туле возле ТЦ «Рио» на трамвайных путях произошло ДТП. Момент происшествия попал на запись видеорегистратора и опубликован в группе ВКонтакте «Тула.Жесть».

На кадрах видно, что трамвай задом въехал в стоящую за ним на трамвайных путях машину, а затем уехал с места ДТП. Видимо, водитель не почувствовал столкновения.