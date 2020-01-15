Тульских пенсионеров приглашают на чемпионат по компьютерному многоборью

Фото "Ростелекома".

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Победители регионального уровня соревнования отправятся на Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

17 января соревнования пройдут в Новомосковском строительном колледже (Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 9/33) в 13.00.

Турнир состоится 15 января в Богородицком политехническом колледже (Богородицк, ул. Вересаева, 4). Начало в 13.00.

Соревнования проводит общественная организация «Тульский региональный союз пенсионеров России» совместно с отделением Пенсионного фонда РФ по Тульской области.

Пенсионеров приглашают поучаствовать в чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Турнир проводится среди женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.