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В Туле два корпуса детской клинической больницы поставлены на кадастровый учет

В Туле два корпуса детской клинической больницы поставлены на кадастровый учет

Об этом рассказала Кадастровая палата по Тульской области.

13 января 2020 года поставлены на учет два новых корпуса Тульской детской областной клинической больницы.

В эксплуатацию сданы Лаборатория микробиологических исследований и Изоляционно-диагностический корпус на 300 коек с поликлиникой на 240 посещений в смену.

Шестиэтажное здание изоляционно-диагностического корпуса и двухэтажное здание лаборатории микробиологических исследований общей площадью более 9000 кв.м, расположились в городе Туле на улице Бондаренко. Корпуса оснащены новейшим современным оборудованием.

Изоляционно-диагностический корпус соединен с уже действующим корпусом детской областной больницы переходом на уровне первого этажа.

В Кадастровой палате по Тульской области отметили, что проведение учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости здравоохранения находятся на особом контроле.

«Это первый столь масштабный объект здравоохранения, построенный в Тульской области за последние 10 лет. В настоящее время идет строительство нового здания областного перинатального центра, — сообщила директор Кадастровой палаты по Тульской области Светлана Васюнина.

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