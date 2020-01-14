Строительство тульского ЖК «Северная Мыза» планируют завершить в 2021 году

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Правительство региона активно борется с обманом дольщиков. За последние четыре года удалось помочь более чем 2000 семей. В ежегодном Послании губернатор поставил задачу: к концу 2022 года окончательно решить проблему с достройкой «долевых» домов.

– Долевое строительство – в зоне нашего особого внимания. В прошлом году мы серьезно продвинулись в решении этого вопроса. Но сейчас требуется большая кропотливая работа, чтобы завершить проблемные объекты – ЖК «Времена года», 1-му Юго-Восточному микрорайону, ЖК «Северная Мыза» и ряду других, – отметил Алексей Дюмин.

Начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко доложил о ситуации со строительством жилья и готовности объектов.

За счет средств инвестора завершено строительство пяти домов первой очереди ЖК «Времена года». 260 квартир переданы дольщикам. Проблемы оставшихся 8 объектов будут решаться с привлечением средств фонда АО «Дом РФ». За счёт этих же средств будут достроены два дома в ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон». Общая сумма затрат – более 1 млрд рублей.

Председатель правительства региона Валерий Шерин сообщил, что обманутым дольщикам трех домов второй очереди строительства ЖК «Времена года» планируется выплатить компенсации, суммы которых превысят изначальные вложения дольщиков. Это поможет им приобрести жилье по актуальным ценам.

ООО «МГ-Финанс» строит 8 домов ЖК «Северная Мыза». 13 декабря застройщик ввел в эксплуатацию дома № 82 и 83 (192 квартиры, 186 человек). Строительство оставшихся шести домов планируется завершить в 2021 году.

Ранее Алексей Дюмин поручил администрации города проработать вопросы развития транспортного сообщения, строительства социальных и бытовых объектов в Северной Мызе.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что добавлен новый маршрут общественного транспорта № 39-А «мкр. Северная Мыза – мкр. Новая Тула – ст. Южная», в три раза увеличено количество рейсов на маршруте № 72. Кроме того, с 29 января будет восстановлено движение по маршруту № 15. Подготовлена конкурсная документация на строительство дороги, в завершается проектирование детского сада – он будет построен в 2021 году.

Дома ЖК «Александровский парк» достроены АО «Инвестиционно-строительная компания». Дольщикам передали 341 квартиру. В ЖК «Скуратовский» объекты незавершенного строительства будут проданы на торгах, а вырученные средства – распределены между кредиторами. Это должно произойти в конце года.

На особом контроле у регионального правительства – жилые комплексы «Молодёжный» и «Вертикаль». В «Молодежном» 9 домов находятся разной степени готовности. Сроки достройки объектов неоднократно сдвигались. Перенесены сроки сдачи домов и в ЖК «Вертикаль».

Алексей Дюмин жестко раскритиковал работу застройщиков и сообщил, что на днях к нему поступило коллективное обращение дольщиков ЖК «Молодежный» – люди устали от постоянных «новых графиков» и просят разобраться и с вопросом качества жилья. Глава региона отметил, что застройщик в двухнедельный срок должен утвердить график достройки домов:

– Все обозначенные сроки достройки объектов должны быть соблюдены. Необходимо усилить работу межведомственной комиссии по координации вопросов долевого строительства, чтобы новых подобных случаев у нас в регионе не было, – подытожил Алексей Дюмин.