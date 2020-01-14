В Туле пьяный ходил с поддельным удостоверением полицейского

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Ночью рядом с одним из кафе на ул. Ложевой в Туле экипаж вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии обратили внимание на подозрительного человека. При проверке документов мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и даже предъявил служебное удостоверение.

«Подлинность документа вызвала у стражей порядка подозрение. Кроме того, от гражданина исходил сильный запах алкоголя. В результате было установлено, что ранее судимый 21-летний местный житель воспользовался фальшивым служебным удостоверением сотрудника правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.

Гражданина задержали и передали прибывшей на место следственно оперативной группе. Сейчас с ним разбираются компетентные органы.