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В Туле пьяный ходил с поддельным удостоверением полицейского
Фото из архива Myslo

В Туле пьяный ходил с поддельным удостоверением полицейского

Сейчас с гражданином разбираются компетентные органы.

Ночью рядом с одним из кафе на ул. Ложевой в Туле экипаж вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии обратили внимание на подозрительного человека. При проверке документов мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и даже предъявил служебное удостоверение.
 
«Подлинность документа вызвала у стражей порядка подозрение. Кроме того, от гражданина исходил сильный запах алкоголя. В результате было установлено, что ранее судимый 21-летний местный житель воспользовался фальшивым служебным удостоверением сотрудника правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.
 
Гражданина задержали и передали прибывшей на место следственно оперативной группе. Сейчас с ним разбираются компетентные органы.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:15 +1
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