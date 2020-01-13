новости
новости
Регистрация
Взрыв самогонного аппарата в квартире в Узловой: правоохранители проводят проверку
Фото администрации МО Узловский район.

Взрыв самогонного аппарата в квартире в Узловой: правоохранители проводят проверку

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее Myslo сообщал о ЧП, которое случилось накануне в Узловой в микрорайоне Радужный. Напомним, что в одной из квартир в доме № 33 по ул. Горького взорвался самогонный аппарат.

В администрации МО Узловский район рассказали, что о происшествии сообщили жильцы соседнего дома. Услышав сильный хлопок, они обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу.

– Незамедлительно на место происшествия выехали экстренные службы, а также заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, первый заместитель главы администрации Ольга Белевцева, — отмечают в администрации.

С ожогами второй степени госпитализирована хозяйка квартиры. Глава семейства и трое их детей не пострадали.

По предварительным данным, в двухкомнатной квартире взорвался самогонный аппарат, при взрыве вспыхнули пары спирта, оплавился натяжной потолок кухни.

Ударной волной выбило окно в одной из комнат. Осколки повредили припаркованные у дома машины.

В администрации отметили, что при обследовании помещения выявлено, что несущие стены и межкомнатные перегородки дома не повреждены, угрозы обрушения нет. Необходимости переселения не имеется.

Силами управления городского хозяйства и управляющей компании выбитое окно будет временно закрыто пленкой, чтобы не допустить замораживания батарей отопления. Коммуникации в доме не отключены, другие жилые помещения не пострадали, угрозы жизни и здоровью жильцов нет.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:34 +8
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьУзловая
Прочее
взорвался самогонный аппаратпроверка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области 11-месячная девочка получила ожоги от марганцовки
В Тульской области 11-месячная девочка получила ожоги от марганцовки
В Тульской области Hyundai протаранил колонку АЗС: пострадал ребенок
В Тульской области Hyundai протаранил колонку АЗС: пострадал ребенок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.