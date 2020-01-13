Взрыв самогонного аппарата в квартире в Узловой: правоохранители проводят проверку

Фото администрации МО Узловский район.

Ранее Myslo сообщал о ЧП, которое случилось накануне в Узловой в микрорайоне Радужный. Напомним, что в одной из квартир в доме № 33 по ул. Горького взорвался самогонный аппарат.

В администрации МО Узловский район рассказали, что о происшествии сообщили жильцы соседнего дома. Услышав сильный хлопок, они обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу.

– Незамедлительно на место происшествия выехали экстренные службы, а также заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, первый заместитель главы администрации Ольга Белевцева, — отмечают в администрации.

С ожогами второй степени госпитализирована хозяйка квартиры. Глава семейства и трое их детей не пострадали.

По предварительным данным, в двухкомнатной квартире взорвался самогонный аппарат, при взрыве вспыхнули пары спирта, оплавился натяжной потолок кухни.

Ударной волной выбило окно в одной из комнат. Осколки повредили припаркованные у дома машины.

В администрации отметили, что при обследовании помещения выявлено, что несущие стены и межкомнатные перегородки дома не повреждены, угрозы обрушения нет. Необходимости переселения не имеется.

Силами управления городского хозяйства и управляющей компании выбитое окно будет временно закрыто пленкой, чтобы не допустить замораживания батарей отопления. Коммуникации в доме не отключены, другие жилые помещения не пострадали, угрозы жизни и здоровью жильцов нет.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку.