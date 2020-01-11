В Кимовске пьяная женщина спрыгнула с моста на железнодорожные пути
Пострадавшую госпитализировали в районную больницу с переломом позвоночника.
Как стало известно Myslo, накануне, 10 января, в 21.25, в ГУЗ «Кимовская ЦРБ» с закрытым переломом поясничного отдела позвоночника была доставлена 36-летняя местная жительница.
Травму она получила, спрыгнув с железнодорожного моста на недействующие железнодорожные пути в районе улицы Бессолова. В момент происшествия пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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