В Кимовске пьяная женщина спрыгнула с моста на железнодорожные пути

Пострадавшую госпитализировали в районную больницу с переломом позвоночника.

Как стало известно Myslo, накануне, 10 января, в 21.25, в ГУЗ «Кимовская ЦРБ» с закрытым переломом поясничного отдела позвоночника была доставлена 36-летняя местная жительница.

Травму она получила, спрыгнув с железнодорожного моста на недействующие железнодорожные пути в районе улицы Бессолова. В момент происшествия пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.