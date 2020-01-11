Долгожданный снегопад в Туле: фоторепортаж
За неполные сутки Тульскую область практически завалило снегом. Пришла зима!
Сильный снегопад обернулся для многих туляков массой хлопот – с утра автомобилистам пришлось буквально откапывать свои машины, на дороги областного центра вышла дополнительная снегоуборочная техника, а число аварий на дорогах существенно увеличилось.
Но, несмотря на это, в Тулу пришла снежная зима – впервые за почти полтора месяца зимы календарной. Наш фотокорреспондент Алексей Пирязев прогулялся по тульским улицам, чтобы поделиться с вами снежным настроением.
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