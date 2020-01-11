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Долгожданный снегопад в Туле: фоторепортаж

Долгожданный снегопад в Туле: фоторепортаж

За неполные сутки Тульскую область практически завалило снегом. Пришла зима!

Сильный снегопад обернулся для многих туляков массой хлопот – с утра автомобилистам пришлось буквально откапывать свои машины, на дороги областного центра вышла дополнительная снегоуборочная техника, а число аварий на дорогах существенно увеличилось.

Но, несмотря на это, в Тулу пришла снежная зима – впервые за почти полтора месяца зимы календарной. Наш фотокорреспондент Алексей Пирязев прогулялся по тульским улицам, чтобы поделиться с вами снежным настроением.

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Снегопад в Туле 11 января, Фото: 1
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 2
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 3
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 4
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 5
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 6
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 7
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 8
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 9
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 10
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 11
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 12
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 13
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 14
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 15
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 16
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 17
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 18
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 19
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 20
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 21
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 22
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 23
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 24
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 25
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 26
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 27
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 28
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 29
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 30
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 31
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 32
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 33
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 34
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 35
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 36
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 37
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 38
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 39
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 40
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 41
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 42
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 43
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 44
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 45
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 46
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 47
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 48
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 49
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 50
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 51
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 52
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 53
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 54
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 55
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 56
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 57
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 58
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 59
Снегопад в Туле 11 января, Фото: 60
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:12 +17
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