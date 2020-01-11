Долгожданный снегопад в Туле: фоторепортаж

Сильный снегопад обернулся для многих туляков массой хлопот – с утра автомобилистам пришлось буквально откапывать свои машины, на дороги областного центра вышла дополнительная снегоуборочная техника, а число аварий на дорогах существенно увеличилось.

Но, несмотря на это, в Тулу пришла снежная зима – впервые за почти полтора месяца зимы календарной. Наш фотокорреспондент Алексей Пирязев прогулялся по тульским улицам, чтобы поделиться с вами снежным настроением.