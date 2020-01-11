В Тульской области на железной дороге работает снегоуборочный поезд

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Для обеспечения безопасности и стабильности перевозок на железнодорожные объекты выведены 15 единиц спецтехники.

В Тульском регионе Московской железной дороги работают плужные снегоочистители (СДПМ), способные очищать рельсы от снежных заносов до 1 метра на скорости 40 км/ч, пневмообдувочные и снегоуборочные машины.

Также в Тульской области задействован самоходный снегоуборочный поезд – он способен за два часа убрать с путей до 1200 кубометров снега. Снегопад, начавшийся в субботу утром, не влияет на график движения поездов.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы, усилен контроль над основными объектами железнодорожной инфраструктуры и техники, контактной сети, состоянием пути, организовано круглосуточное дежурство оперативных служб. Работа проходит в штатном режиме. Снегоуборочная техника курсирует по специальному графику, не мешая движению пассажирских поездов.

Железнодорожники просят граждан быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности – переходите железную дорогу строго в оборудованных для этого местах, смотрите по сторонам, не слушайте музыку в наушниках и не отвлекайтесь на гаджеты.