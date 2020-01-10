На тульскую УК завели уголовное дело

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По версии следствия, организация не выплатила двум сотрудникам зарплату за пару месяцев.

По факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Городская управляющая компания» следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.145−1 УК РФ.

По версии следствия, руководство УК из личной заинтересованности не выплатило двум работникам организации заработную плату за июль и август 2018 года и иные установленные законом выплаты. Общая сумма задолженности — более 97 тысяч рублей.

- В процессе расследования проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.