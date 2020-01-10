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На тульскую УК завели уголовное дело
Фото: pressa41.ru.

На тульскую УК завели уголовное дело

По версии следствия, организация не выплатила двум сотрудникам зарплату за пару месяцев.

По факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Городская управляющая компания» следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.145−1 УК РФ.

По версии следствия, руководство УК из личной заинтересованности не выплатило двум работникам организации заработную плату за июль и август 2018 года и иные установленные законом выплаты. Общая сумма задолженности — более 97 тысяч рублей.

- В процессе расследования проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:07 +2
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