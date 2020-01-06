Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка

Автомобиль перевернулся несколько раз и лег на крышу.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 6 января в районе 92-го км автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань улетел в кювет автомобиль Mitsubishi Galant. По словам водителя легковушки, его подрезал легковой автомобиль, марку и регистрационные знаки которого он не запомнил. Из-за маневра автовладелец потерял контроль над своей машиной и вылетел с дороги, сбив знак «Обгон запрещен».



В момент ДТП в салоне находились четверо пассажиров. Нескольким из них, в том числе 14-летней девочке, потребовалась медицинская помощь.



Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Обновлено в 23.00: по данным Госавтоинспекции, в ДТП попал автомобиль Mitsubishi Galant, с колпаками Mazda на колесах.