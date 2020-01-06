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Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка

Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка

Автомобиль перевернулся несколько раз и лег на крышу.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 6 января в районе 92-го км автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань улетел в кювет автомобиль Mitsubishi Galant. По словам водителя легковушки, его подрезал легковой автомобиль, марку и регистрационные знаки которого он не запомнил. Из-за маневра автовладелец потерял контроль над своей машиной и вылетел с дороги, сбив знак «Обгон запрещен».


В момент ДТП в салоне находились четверо пассажиров. Нескольким из них, в том числе 14-летней девочке, потребовалась медицинская помощь.

Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Обновлено в 23.00: по данным Госавтоинспекции, в ДТП попал автомобиль Mitsubishi Galant, с колпаками Mazda на колесах.

Галерея
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 1
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 2
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 3
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 4
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 5
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 6
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 7
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 8
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 9
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 10
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 11
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 12
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 13
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 14
Под Тулой улетела в пятиметровый кювет легковушка, Фото: 15
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:01 +8
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