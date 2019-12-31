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Начальница дежурной части ОП «Центральный» Тулы и ее муж задержаны за покушение на мошенничество

Начальница дежурной части ОП «Центральный» Тулы и ее муж задержаны за покушение на мошенничество

По версии следствия, они пообещали участнику ДТП за деньги решить вопрос о невозбуждении в отношении него уголовного дела.

Следственными органами регионального СУ СК России на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, предоставленных ОРЧ СБ УМВД России по Тульской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальницы дежурной части ОП «Центральный» УМВД России по г. Туле и ее супруга по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, фигуранты уголовного дела в декабре 2019 года пообещали мужчине, участнику одного из ДТП, за 230 тысяч рублей решить вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела по факту аварии. При этом у них такой возможности не было, они не намеревались исполнять свои обещания.

- 30 декабря 2019 года при передаче потерпевшему, который действовал в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий, части оговоренной суммы — 141 500 рублей, сотрудница полиции и ее супруг задержаны сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Тульской области, — сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.

По информации Myslo, речь идет о ДТП на ул. Металлургов, которое произошло 17 декабря. Напротив дома №40 водитель автобуса насмерть сбил 86-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали это:

- Подразделением собственной безопасности УМВД России по Тульской области выявлен факт противоправного деяния, совершённого сотрудником полиции. Сотрудниками подразделения собраны материалы проверки, на основании которых в СУСК России по Тульской области принято процессуальное решение.

В Управлении МВД России по Тульской области назначена служебная проверка по факту задержания сотрудника отдела полиции по подозрению в покушении на мошенничество.

По результатам служебной проверки будет принято решение об увольнении сотрудника со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, будет принято решение о дисциплинарных наказаниях лиц, ответственных за профилактику противоправных деяний среди личного состава.

В случае установления вины сотрудницы полиции, она будет привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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