Взявшего в заложники свою дочь туляка обвиняют еще и в хранении наркотиков

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В Туле первый зампрокурора области утвердил обвинительное заключение в отношении ранее судимого жителя Ленинского района Ивана В. 30-летнего мужчину обвиняют по пп. «г», «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника)

и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

Как установило следствие, в момент преступления Иван В. находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, у него дома была обнаружены части конопли, содержащие наркотические вещества, в крупном размере.

«В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним , 7 мая 2018 года мужчина удерживал в заложниках собственную полуторагодовалую дочь и угрожал ее убить. Он требовал, чтобы к нему вернулась его супруга, с которой они поссорились накануне.

Операцию со спасению ребенка провели УМВД и Росгвардия. Чтобы спасти малышку, пришлось штурмовать дом. Подозреваемый в ходе штурма был ранен. Но, несмотря на серьезное ранение и обильную потерю крови, он пытался оказывать сопротивление. Спасенная девочка не пострадала.