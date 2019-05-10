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Взявшего в заложники свою дочь туляка обвиняют еще и в хранении наркотиков
Фото из архива публикаций Myslo

Взявшего в заложники свою дочь туляка обвиняют еще и в хранении наркотиков

Уголовное дело направили в Московский окружной военный суд.

В Туле первый зампрокурора области утвердил обвинительное заключение в отношении ранее судимого жителя Ленинского района Ивана В. 30-летнего мужчину обвиняют по пп. «г», «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника)
и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).
 
Как установило следствие, в момент преступления Иван В. находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, у него дома была обнаружены части конопли, содержащие наркотические вещества, в крупном размере.
 
«В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Напомним, 7 мая 2018 года мужчина удерживал в заложниках собственную полуторагодовалую дочь и угрожал ее убить. Он требовал, чтобы к нему вернулась его супруга, с которой они поссорились накануне.
 

 
Операцию со спасению ребенка провели УМВД и Росгвардия. Чтобы спасти малышку, пришлось штурмовать дом. Подозреваемый в ходе штурма был ранен. Но, несмотря на серьезное ранение и обильную потерю крови, он пытался оказывать сопротивление. Спасенная девочка не пострадала.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:01 +1
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