Экс-начальник тульского УГИБДД нарушил ПДД на сумму более 600 тыс. рублей

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В производстве Центрального районного суда Тулы находится уголовное дело в отношении бывшего начальника УГИБДД по Тульской области Михаила Есакова. Он обвиняется в ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В ходе следствия установлено, что в период с 20 сентября 2014 года по 26 ноября 2018 года Есаков, являясь начальником тульского УГИБДД, использовал служебные автомобили в целях, не связанных с профессиональной деятельностью.

- На автомобили были установлены специализированные государственные знаки, позволившие избежать привлечения к административной ответственности, что повлекло не поступление в бюджет Тульской и Рязанской областей денежных средств в счёт оплаты административных штрафов в размере 497 500 рублей и 164 000 рублей соответственно, — сообщает региональное Управление Судебного департамента.

Также сообщается, что действия Михаила Есакова «повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в нарушении принципа неотвратимости наказания за совершение правонарушения, не соблюдении скоростного режима и способствовавшем созданию аварийных ситуаций в процессе дорожного движения».

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.