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Экс-начальник тульского УГИБДД нарушил ПДД на сумму более 600 тыс. рублей
Михаила Есакова обвиняют в превышении должностных полномочий.
В производстве Центрального районного суда Тулы находится уголовное дело в отношении бывшего начальника УГИБДД по Тульской области Михаила Есакова. Он обвиняется в ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В ходе следствия установлено, что в период с 20 сентября 2014 года по 26 ноября 2018 года Есаков, являясь начальником тульского УГИБДД, использовал служебные автомобили в целях, не связанных с профессиональной деятельностью.
- На автомобили были установлены специализированные государственные знаки, позволившие избежать привлечения к административной ответственности, что повлекло не поступление в бюджет Тульской и Рязанской областей денежных средств в счёт оплаты административных штрафов в размере 497 500 рублей и 164 000 рублей соответственно, — сообщает региональное Управление Судебного департамента.
Также сообщается, что действия Михаила Есакова «повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в нарушении принципа неотвратимости наказания за совершение правонарушения, не соблюдении скоростного режима и способствовавшем созданию аварийных ситуаций в процессе дорожного движения».
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Санкция ч. 1 ст. 286 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо ареста на срок от четырех до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до четырех лет.
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