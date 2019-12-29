Чиновники из Заокского района оштрафованы за шесть несанкционированных свалок

Фото из архива Myslo.

Прокуратура Заокского района проверила соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Установлено, что в нарушение требований Федеральных законов «Об отходах производства и потребления», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вблизи шести населённых пунктов района расположены несанкционированные свалки ТБО, а также строительного мусора и автомобильных шин.

С целью их устранения прокуратура района в адрес глав администраций муниципальных образований Заокский район, Страховское и Малаховское внесены представления. После этого свалки ликвидированы.

По постановлениям прокурора главы администраций оштрафованы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.