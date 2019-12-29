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Чиновники из Заокского района оштрафованы за шесть несанкционированных свалок
Фото из архива Myslo.

Чиновники из Заокского района оштрафованы за шесть несанкционированных свалок

Свалки располагались вблизи населенных пунктов.

Прокуратура Заокского района проверила соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Установлено, что в нарушение требований Федеральных законов «Об отходах производства и потребления», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вблизи шести населённых пунктов района расположены несанкционированные свалки ТБО, а также строительного мусора и автомобильных шин.

С целью их устранения прокуратура района в адрес глав администраций муниципальных образований Заокский район, Страховское и Малаховское внесены представления. После этого свалки ликвидированы.

По постановлениям прокурора главы администраций оштрафованы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:09 0
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