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В Туле сгорел частный дом

В Туле сгорел частный дом

На месте происшествия работали не менее четырех пожарных расчетов.

Накануне вечером в СНТ «Металлург №6», которое находится неподалеку от выезда из города по Епифанскому шоссе, загорелся частный дом. К моменту приезда огнеборцев крыша постройки полыхала открытым пламенем, которое было видно за 1-1,5 км.

Во время пожара в жилище находились люди, но они сумели самостоятельно вовремя эвакуироваться и поэтому никто из них не пострадал. В результате пожара от дома остались только стены. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

 

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В Туле сгорел частный дом, Фото: 1
В Туле сгорел частный дом, Фото: 2
В Туле сгорел частный дом, Фото: 3
В Туле сгорел частный дом, Фото: 4
В Туле сгорел частный дом, Фото: 5
В Туле сгорел частный дом, Фото: 6
В Туле сгорел частный дом, Фото: 7
В Туле сгорел частный дом, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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