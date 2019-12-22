В Туле сгорел частный дом

Накануне вечером в СНТ «Металлург №6», которое находится неподалеку от выезда из города по Епифанскому шоссе, загорелся частный дом. К моменту приезда огнеборцев крыша постройки полыхала открытым пламенем, которое было видно за 1-1,5 км.



Во время пожара в жилище находились люди, но они сумели самостоятельно вовремя эвакуироваться и поэтому никто из них не пострадал. В результате пожара от дома остались только стены. Причину возгорания предстоит установить специалистам.



