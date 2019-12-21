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Полиция задержала подозреваемых в кражах аккумуляторов в Туле

Полиция задержала подозреваемых в кражах аккумуляторов в Туле

Предполагается, что злоумышленники совершили минимум семь преступлений в Центральном районе областной столицы.

В Туле задержаны подозреваемые в кражах аккумуляторов. По предварительным данным, двое злоумышленников причастны как минимум к семи хищениям, совершённым в ночь на субботу в Центральном округе. Предположительно, во всех случаях они выбирали в качестве объектов преступных посягательств автомобили, припаркованные около многоквартирных домов. Похитители вскрывали транспортное средство и забирали аккумулятор с целью дальнейшего сбыта похищенного. 

После того как в полицию поступило сообщение о противоправной деятельности злоумышленников, по указанному адресу незамедлительно  были направлены все наряды правоохранительных органов, дежуривших вблизи места происшествия.

Полицейские патрульно-постовой службы обнаружили предполагаемых похитителей аккумуляторов. Подозреваемые, увидев экипаж ППС, попытались убежать. Действуя в координации с сотрудниками Росгвардии, полицейские не дали им скрыться. Двое местных жителей доставлены для разбирательства. В отделе полиции «Центральный» проводится работа по выяснению всех деталей незаконной деятельности подозреваемых.

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