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Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного тренера России Виктора Дроздова
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного тренера России Виктора Дроздова

Виктор Дроздов скоропостижно скончался на 63-м году жизни.

21 декабря на сборах в Геленджике скоропостижно скончался заслуженный тренер России Виктор Дроздов.

Губернатор Алексей Дюмин выразил глубокие соболезнования его супруге.

- Виктор Владимирович был человеком твердой воли, настоящим профессионалом, до конца преданным своему делу. Он внес большой вклад в развитие велосипедного спорта в регионе, воспитал не одно поколение спортсменов, которыми по праву гордится тульская земля, — отметил глава региона.

Под руководством Виктора Дроздова подготовлены мастера спорта международного класса, более 5 мастеров спорта, его воспитанники успешно выступали на Чемпионатах Мира, Чемпионатах Европы и международных соревнованиях, Чемпионатах и Кубках России. Последние годы он посвятил подготовке спортсменов тульской Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Велосипедный спорт».

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