В Тульской филармонии покажут легендарный спектакль «Мастер и Маргарита»

Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже больше 10 лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов. «Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века.

Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене (как поставить на театральных подмостках булгаковские перемещения во времени, прозрения, перевоплощения шута Бегемота в кота и наоборот?!).

Действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности — все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность — это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое «кому попало не дают», как известно. Так же, как сюжет, лаконична и сценография. Огромная вывеска «Дурдом имени Ленина», профиль вождя, тень от которого есть сатаны, афиши «Впервые в СССР! Профессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумасшедших! Плата за вход: разум, буржуйка, садовая скамья и трон мессира — на сцене больше ничего нет.

Такой аскетизм в оформлении сцены постановщик Валерий Белякович компенсирует световыми эффектами — лазерные лучи высвечивают то профиль Маргариты, то башни Ершалаима и крест с распятым Га-Ноцри, то горящие листы романа Мастера. Сыграть в этой постановке мечтает любой актер, но удается это далеко не всем. С чем это связано не ясно. Толи из-за сложности сюжета, то ли из-за мистики которой окутан роман, но точно известно одно, самое главное играть искренне. И действительно, сыграть честно и искренне историю любви, пережить ее, пропустить через себя всю боль и страдание, под силу только самым опытным актерам, которые действительно верят в то, что любовь на самом деле сильнее смерти.

В Туле спектакль покажут 9 января в Тульской областной филармонии в 19.00.

Билеты на мюзикл доступны во всех точках Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной