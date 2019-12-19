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В Щекинском районе заключённый во время медосмотра напал на врача

В Щекинском районе заключённый во время медосмотра напал на врача

По факту случившегося следователи проводят проверку.

В щекинском следственном отделе Щекино СУ СК России по Тульской области проводится проверка по факту нападения заключённого на сотрудника медицинской службы ФСИН.

По информации пресс-службы ведомства, мужчина, отбывающий наказание в ИК-7 УФСИН России по Тульской области, во время проведения врачебного осмотра напал на руководителя медсанчасти, причинив ему телесные повреждения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:27 +2
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Тульская областьЩекинский район

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