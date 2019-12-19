новости
новости
Регистрация
Жители Тульской области задолжали газовикам 120 млн рублей

Жители Тульской области задолжали газовикам 120 млн рублей

Больше всего должников проживают в Туле, Новомосковске и Щекинском районе.

«Газпром межрегионгаз Тула» предлагает жителям Тульской области до конца года погасить долги без пеней. Цель ежегодной акции – укрепление платежной дисциплины и стимулирование потребителей к оплате долгов.

В прошлом году в рамках акции туляки погасили долги на сумму более 19 млн рублей.

По данным на 1 декабря, просроченную задолженность за поставленный природный газ на общую сумму 120 млн рублей имеют 40 тысяч жителей Тульской области. Почти половина из них проживает в Туле, Новомосковске и Щекинском районе.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:05 −2
Другие статьи по темам
Событие
долги за газгазоснабжениеООО Газпром межрегионгаз Туласписание пенейдолги за ЖКУ
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекинском районе заключённый во время медосмотра напал на врача
В Щекинском районе заключённый во время медосмотра напал на врача
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.