Жители Тульской области задолжали газовикам 120 млн рублей

Больше всего должников проживают в Туле, Новомосковске и Щекинском районе.

«Газпром межрегионгаз Тула» предлагает жителям Тульской области до конца года погасить долги без пеней. Цель ежегодной акции – укрепление платежной дисциплины и стимулирование потребителей к оплате долгов.

В прошлом году в рамках акции туляки погасили долги на сумму более 19 млн рублей.

По данным на 1 декабря, просроченную задолженность за поставленный природный газ на общую сумму 120 млн рублей имеют 40 тысяч жителей Тульской области. Почти половина из них проживает в Туле, Новомосковске и Щекинском районе.