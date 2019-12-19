В Туле определили победителей чемпионата и первенства области по легкой атлетике

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

В манеже Центрального стадиона состоялись чемпионат и первенство Тульской области по легкой атлетике. Среди юношей три золотые медали завоевал Яков Никулин (бег 60 м, 200 м, эстафетный бег). Среди юниоров три золота в этих же дисциплинах у Степана Азарова. Оба спортсмена тренируются у Вячеслава Маринова.

Ещё один его воспитанник Артём Голубков одержал победу в беге на 400 м среди юниоров. У юношей победу на этой дистанции одержал Даниил Брыковский (тренер Андрей Маринов).

У девушек в спринте на 60 м первенствовала Анастасия Котельникова (тренер А. Карпович). Высокий результат в беге на 60 м с барьерами показала Карина Кочеткова (тренер И. Елистратова). На этой же дистанции среди мужчин отличился Андрей Крамской (тренер А. Осетров).

Среди других результатов стоит отметить победы воспитанников Валерия Анисимова в беге на 1500 м. У женщин с высоким результатом победу одержала Анастасия Якоби. Среди мужчин не было равных Владимиру Индусу.

Как сообщает региональная Федерация легкой атлетики, по итогам соревнований будет сформирована сборная Тульской области, которая примет участие в зимнем чемпионате и первенстве ЦФО, который пройдет 17-19 января в Смоленске.