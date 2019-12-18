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В Туле очевидец снял на видео преследование и задержание пьяного водителя
Фото: стоп-кадр видео

В Туле очевидец снял на видео преследование и задержание пьяного водителя

По предварительной информации, задержанный водитель ранее уже привлекался к ответственности за «пьяную» езду.

Очевидец опубликовал в сети видео преследования водителя, манера езды которого внушала подозрение в адекватности и трезвости. Через некоторое время нарушитель ПДД наконец-то обратил внимание на неоднократные сигналы и мигания фарами в его адрес, после чего прижался к обочине и остановился. Примерно через 12 минут на место прибыли вызванные очевидцем сотрудники ДПС.
 

В УМВД России по Тульской области уточнили, что дорожный инцидент произошел в ночь на 18 декабря, на автодороге Тула-Новомосковск, неподалеку от поворота на Петелино. По предварительной информации, задержанный водитель ранее уже привлекался к ответственности за «пьяную» езду.  На этот раз у него были внешние признаки алкогольного опьянения.
 
Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД. 
 
 
 
В полиции благодарят гражданина, чья активная позиция позволила пресечь факт пьяного вождения и предотвратить возможные тяжкие последствия. Сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области постоянно ведется работа по недопущению случаев управления транспортом в нетрезвом виде. Помощь населения является существенным вкладом в дело обеспечения безопасности на автодорогах региона.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:03 +9
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