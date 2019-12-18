В Тульской области на стройке обнаружен современный боевой снаряд

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

В Ефремове в ходе проведения строительных работ рабочие обнаружили предмет, конструктивно схожий с боеприпасом.

Прибывшие специалисты-взрывотехники Управления Росгвардии по Тульской области идентифицировали находку как артиллерийский снаряд 122-мм с двойным взрывателем. Обнаруженный боеприпас находился в боевом состоянии.

Инженеры-саперы ОМОНа перевезли снаряд на специализированный полигон и уничтожили накладным зарядом. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.

Как стало известно Myslo, указанный снаряд современный, не относится к временам Великой Отечественной войны. Стройка, на которой он был обнаружен, находится на одном из социальных объектов Ефремова. Как боеприпас попал туда, пока неизвестно.

Очевидно, что по факту находки будет проведена тщательная проверка.