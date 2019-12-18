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Конкурс на лучшее новогоднее оформление Тулы: заявки подали 17 участников
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Тулы.

Конкурс на лучшее новогоднее оформление Тулы: заявки подали 17 участников

17 декабря представители администрации и члены конкурсной комиссии провели вечерний объезд города.

Смотр-конкурс стартовал в областной столице 6 декабря по 2 номинациям:

  • «Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских пространств»,
  • «Лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы».

В этом году список участников расширен. Впервые помимо организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, за главный приз в конкурсе могут побороться представители территориальных общественных самоуправлений, управляющих компаний, жители города старше 18 лет.

Новогодние композиции, светящиеся скульптуры, гирлянды и растяжки появились во  всех округах Тулы. Заявки на участие подали 17 претендентов. В их числе организации, развлекательные центры, торговые и промышленные предприятия, городские пространства, которые украсили фасады, витрины, входные зоны новогодней атрибутикой.

Конкурсная комиссия оценивает объекты по нескольким критериям: оригинальность замысла, применение нестандартных и новаторских решений, композиционное построение, наличие праздничных светотехнических элементов.

Победителями станут участники, набравшие наибольшее количество баллов.

Для победителей конкурса в номинации «Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских пространств» предусмотрены денежные призы:

  • за 1 место – 100 тысяч рублей;
  • за 2 место – 60 тысяч рублей;
  • за 3 место – 40 тысяч рублей.

Итоги конкурса подведут к 20 декабря, результаты будут опубликованы на официальном сайте администрации города Тулы.

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