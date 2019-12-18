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Внимание, розыск: в Туле потерялся 84-летний мужчина

Внимание, розыск: в Туле потерялся 84-летний мужчина

Николай Семёнович Фролов ушёл из дома накануне и до сих пор не вернулся.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят туляков оказать содействие в поисках 84-летнего Николая Семёновича Фролова, который 17 декабря ушёл из дома на ул. Кауля и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, крупный нос, волосы седые, стрижка короткая. Особые приметы: сильно сутулится, носит очки.

Был одет: бежево-молочная куртка, темные спортивные штаны с белой полосой сбоку, кроссовки, чёрная вязаная шапка с двумя полосами.

Обратите внимание, пропавший может находиться рядом с вами! Если вы видели его, звоните по телефонам: 8(999)782-72-12, 8(800)700-54-52 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:25 0
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Тула

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