Внимание, розыск: в Туле потерялся 84-летний мужчина

Николай Семёнович Фролов ушёл из дома накануне и до сих пор не вернулся.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят туляков оказать содействие в поисках 84-летнего Николая Семёновича Фролова, который 17 декабря ушёл из дома на ул. Кауля и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, крупный нос, волосы седые, стрижка короткая. Особые приметы: сильно сутулится, носит очки.

Был одет: бежево-молочная куртка, темные спортивные штаны с белой полосой сбоку, кроссовки, чёрная вязаная шапка с двумя полосами.