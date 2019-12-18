В Тулу с концертом приедет Стас Пьеха

Фото: http://stas-pjeha.ru/.

Он споет свои лучшие песни, записанные за 15 лет. Концерт в Городском концертном зале состоится 4 февраля 2020 года в 19.00.

Стас Пьеха стал известен широкой аудитории в 2004 году, когда принял участие в нашумевшем телепроекте «Фабрика звёзд». После этого сольная карьера артиста постепенно пошла в гору.

Он записал несколько альбомов, снял более 20 клипов, стал постоянным участником телевизионных эфиров и ротаций. Стас Пьеха — обладатель девяти статуэток премии «Золотой Граммофон», лауреат фестиваля «Песня года».

Исполнитель очень любит новые ощущений и переживания, поэтому его часто можно увидеть в различных реалити-шоу и музыкальных программах соревновательного характера.

Кстати, летом 2017 года певец снял клип на песню «Листы календаря» в Тульской области. Локацией был выбран живописный уголок региона — Кондуки!

Билеты на концерт Стаса Пьехи (6+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

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