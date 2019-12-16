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В Туле на Косой Горе столкнулись маршрутка и Mercedes: пострадала женщина

В Туле на Косой Горе столкнулись маршрутка и Mercedes: пострадала женщина

Авария случилась 16 декабря.

Днем 16 декабря в поселке Косая Гора напротив дома № 15 по ул. М. Горького столкнулись маршрутка № 33 и Mercedes. По предварительной информации, в момент ДТП в микроавтобусе «Ивеко» ехали 17 пассажиров.

По словам водителя Mercedes, она собиралась развернуться на Т-образном перекрестке и в этот момент в нее влетела маршрутка.

Известно, что в результате аварии пострадала одна из пассажирок маршрутки. Женщину госпитализировали.

Окончательную причину аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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ДТП с маршруткой и Mercedes , Фото: 1
ДТП с маршруткой и Mercedes , Фото: 2
ДТП с маршруткой и Mercedes , Фото: 3
ДТП с маршруткой и Mercedes , Фото: 4
ДТП с маршруткой и Mercedes , Фото: 5
ДТП с маршруткой и Mercedes , Фото: 6
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:07 +4
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