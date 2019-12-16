В Туле на Косой Горе столкнулись маршрутка и Mercedes: пострадала женщина
Авария случилась 16 декабря.
Днем 16 декабря в поселке Косая Гора напротив дома № 15 по ул. М. Горького столкнулись маршрутка № 33 и Mercedes. По предварительной информации, в момент ДТП в микроавтобусе «Ивеко» ехали 17 пассажиров.
По словам водителя Mercedes, она собиралась развернуться на Т-образном перекрестке и в этот момент в нее влетела маршрутка.
Известно, что в результате аварии пострадала одна из пассажирок маршрутки. Женщину госпитализировали.
Окончательную причину аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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