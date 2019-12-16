Коммунальная авария в Туле затронула более 1800 домов
На месте продолжаются ремонтные работы.
Из-за коммунальной аварии в Туле в зону пониженного давления попало около 1840 домов различной этажности. Такие данные приводит региональное ГУ МЧС России по Тульской области.
Напомним, что вечером 15 декабря в районе деревни Федоровка произошел порыв водовода диаметром 700 мм. В связи с этим в южной части Тулы были перебои с водой.
Как сообщала пресс-служба администрации города, по состоянию на 6.00 аварийный участок был заменен, завершены сварочные работы. Специалисты приступили к заполнению системы, однако при этом специалисты выявили еще один аварийный участок.
На месте аварии работают бригады АО «Тулагорводоканал», ведутся аварийно-восстановительные работы.
Раздача питьевой и технической воды в пунктах «Ключ здоровья» в связи с повреждением участка водовода на Масловско-Песоченском водозаборе осуществляется с 6 утра по всем перечисленным адресам:
Центральный округ:
- ул. Перекопская, 7,
- ул. Кауля, 7,
- ул. Руднева, 72,
- ул. Рязанская, 32,
- ул. Руднева, 53,
- пр. Ленина, 131,
- пр. Ленина, 143,
- ул. Михеева, 8,
- ул. Новомосковская, 11,
- ул. Кауля, 11.
Привокзальный округ:
- ул. Кабакова, 79,
- ул. Жукова, 14,
- 18-й проезд,
- Одоевское шоссе, 30,
- ул. Прокудина, 7,
- ул. Дм. Ульянова, 20,
- ул. Макаренко, 15,
- ул. Серебровская, 12,
- ул. Седова, 2,
- ул. Седова, 25,
- ул. Ген. Маргелова, 1,
- ул. Серебровская, 16.
Советский округ:
- ул. Революции, 10,
- ул. Халтурина/ ул. К. Цеткин, 3,
- ул. Фрунзе, 6,
- ул. Смидович, 2,
- ул. Халтурина, 10,
- ул. Мира, 16,
- ул. Вересаева, 18,
- ул. Сойфера, 19,
- ул. Болдина, 114,
- ул. Вересаева, 7,
- ул. Ф. Энгельса, 114,
- пр. Ленина, 74,
- ул. Сойфера, 6,
- ул. Бундурина, 38.
С 9 утра раздача воды началась по адресам: ул. Циолковского, 5, ул. Каминского, 14, пр. Ленина, 118.
С 6 утра дополнительно организована выдача технической воды пожарными машинами по адресам: ул. Седова, 25, п. Косая Гора ул. Октябрьская, 1, д. Федоровка (к магазину), рынок «Салют», ул. Мира, 16, сквер Славянский, п. Скуратово, п. Южный.