Коммунальная авария в Туле затронула более 1800 домов

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и администрации Тулы.

Из-за коммунальной аварии в Туле в зону пониженного давления попало около 1840 домов различной этажности. Такие данные приводит региональное ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, что вечером 15 декабря в районе деревни Федоровка произошел порыв водовода диаметром 700 мм. В связи с этим в южной части Тулы были перебои с водой.

Как сообщала пресс-служба администрации города, по состоянию на 6.00 аварийный участок был заменен, завершены сварочные работы. Специалисты приступили к заполнению системы, однако при этом специалисты выявили еще один аварийный участок.

На месте аварии работают бригады АО «Тулагорводоканал», ведутся аварийно-восстановительные работы.

Раздача питьевой и технической воды в пунктах «Ключ здоровья» в связи с повреждением участка водовода на Масловско-Песоченском водозаборе осуществляется с 6 утра по всем перечисленным адресам:



Центральный округ:

ул. Перекопская, 7,

ул. Кауля, 7,

ул. Руднева, 72,

ул. Рязанская, 32,

ул. Руднева, 53,

пр. Ленина, 131,

пр. Ленина, 143,

ул. Михеева, 8,

ул. Новомосковская, 11,

ул. Кауля, 11.

Привокзальный округ:

ул. Кабакова, 79,

ул. Жукова, 14,

18-й проезд,

Одоевское шоссе, 30,

ул. Прокудина, 7,

ул. Дм. Ульянова, 20,

ул. Макаренко, 15,

ул. Серебровская, 12,

ул. Седова, 2,

ул. Седова, 25,

ул. Ген. Маргелова, 1,

ул. Серебровская, 16.

Советский округ:

ул. Революции, 10,

ул. Халтурина/ ул. К. Цеткин, 3,

ул. Фрунзе, 6,

ул. Смидович, 2,

ул. Халтурина, 10,

ул. Мира, 16,

ул. Вересаева, 18,

ул. Сойфера, 19,

ул. Болдина, 114,

ул. Вересаева, 7,

ул. Ф. Энгельса, 114,

пр. Ленина, 74,

ул. Сойфера, 6,

ул. Бундурина, 38.

С 9 утра раздача воды началась по адресам: ул. Циолковского, 5, ул. Каминского, 14, пр. Ленина, 118.



С 6 утра дополнительно организована выдача технической воды пожарными машинами по адресам: ул. Седова, 25, п. Косая Гора ул. Октябрьская, 1, д. Федоровка (к магазину), рынок «Салют», ул. Мира, 16, сквер Славянский, п. Скуратово, п. Южный.