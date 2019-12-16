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Коммунальная авария в Туле затронула более 1800 домов
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и администрации Тулы.

Коммунальная авария в Туле затронула более 1800 домов

На месте продолжаются ремонтные работы.

Из-за коммунальной аварии в Туле в зону пониженного давления попало около 1840 домов различной этажности. Такие данные приводит региональное ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, что вечером 15 декабря в районе деревни Федоровка произошел порыв водовода диаметром 700 мм. В связи с этим в южной части Тулы были перебои с водой. 

Как сообщала пресс-служба администрации города, по состоянию на 6.00 аварийный участок был заменен, завершены сварочные работы. Специалисты приступили к заполнению системы, однако при этом специалисты выявили еще один аварийный участок.

На месте аварии работают бригады АО «Тулагорводоканал», ведутся аварийно-восстановительные работы.

 

Раздача питьевой и технической воды в пунктах «Ключ здоровья» в связи с повреждением участка водовода на Масловско-Песоченском водозаборе осуществляется с 6 утра по всем перечисленным адресам:

Центральный округ:

  • ул. Перекопская, 7,
  • ул. Кауля, 7,
  • ул. Руднева, 72,
  • ул. Рязанская, 32,
  • ул. Руднева, 53,
  • пр. Ленина, 131,
  • пр. Ленина, 143,
  • ул. Михеева, 8,
  • ул. Новомосковская, 11,
  • ул. Кауля, 11.

Привокзальный округ:

  • ул. Кабакова, 79,
  • ул. Жукова, 14,
  • 18-й проезд,
  • Одоевское шоссе, 30,
  • ул. Прокудина, 7,
  • ул. Дм. Ульянова, 20,
  • ул. Макаренко, 15,
  • ул. Серебровская, 12,
  • ул. Седова, 2,
  • ул. Седова, 25,
  • ул. Ген. Маргелова, 1,
  • ул. Серебровская, 16.

Советский округ:

  • ул. Революции, 10,
  • ул. Халтурина/ ул. К. Цеткин, 3,
  • ул. Фрунзе, 6,
  • ул. Смидович, 2,
  • ул. Халтурина, 10,
  • ул. Мира, 16,
  • ул. Вересаева, 18,
  • ул. Сойфера, 19,
  • ул. Болдина, 114,
  • ул. Вересаева, 7,
  • ул. Ф. Энгельса, 114,
  • пр. Ленина, 74,
  • ул. Сойфера, 6,
  • ул. Бундурина, 38.

С 9 утра раздача воды началась по адресам: ул. Циолковского, 5, ул. Каминского, 14, пр. Ленина, 118.

С 6 утра дополнительно организована выдача технической воды пожарными машинами по адресам: ул. Седова, 25, п. Косая Гора ул. Октябрьская, 1, д. Федоровка (к магазину), рынок «Салют», ул. Мира, 16, сквер Славянский, п. Скуратово, п. Южный.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:25 +1
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коммунальная аварияпорыв трубопровода

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