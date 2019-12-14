По факту смерти девочки в Щекино возбуждено уголовное дело

Ранее Myslo писал, что вечером 13 декабря в Щекино возле одного из домов было найдено тело 13-летней девочки. Как сообщили Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

- Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.