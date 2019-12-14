В Туле главный Дед Мороз рассказал, чем завтракает, в кого верит и какие подарки получают непослушные дети

А еще Дед Мороз пригласил всех юных туляков на встречу в воскресенье, 15 декабря, в 15.00 на большой праздник в Тульский кремль.

Сегодня, 14 декабря, в 4-ый раз Дед Мороз приехал в Тулу. Начался визит по традиции с пресс-конференции в атриуме Тульского кремля. В ней приняли участие не только журналисты, но и юные туляки. Дед Мороз ответил на вопросы детей и рассказал о своей жизни: чем любит завтракать, как проводит лето, о чем мечтает

– В тебя, Дедушка, верят все дети и взрослые. А в кого веришь ты?

– Я верю в вас, дорогие мои – в людей и доброту. Мы во время предновогоднего тура посещаем много семей. Вот буквально на днях я приезжал к девочке в Воронеж, которая написала мне письмо. Она учится на домашнем обучении по состоянию здоровья, но девочка очень талантлива – занимается росписью по стеклу. Семья ее небогатая, а город очень большой, им очень сложно добираться до мастерской. Мы обратились к неравнодушным людям, и тут же нашлась девушка, которая вызвалась помочь с транспортом. Она для этой девочки стала настоящим волшебником. Это очень важно!

– Что ты обычно делаешь летом, Дедушка Мороз?

– Я разбираю письма, читаю их, принимаю гостей в своей вотчине. Всех вас приглашаю круглый год в Великий Устюг посмотреть, как я живу, увидеть мой дом моды, мой зоосад, в котором живет около 300 животных и 100 птиц. В июле у нас большой праздник – мы отмечаем экватор года и начинаем обратный отсчет до Нового года. Этим летом состоялось очень много добрых встреч, знакомств, фестивалей, праздников.

– Дедушка, что ты ешь на завтрак?

– Я ем самую вкусную молочную кашу. А еще я по утрам делаю зарядку, и с возрастом все больше убеждаюсь в истинности поговорки «В здоровом теле здоровый дух». Физические упражнения помогают взбодриться и дают заряд сил на целый день.

– Когда у нас будет снег?

– Я постараюсь наколдовать его в ближайшие дни.

– Сколько тебе лет?

– Сколько существует белый свет, столько мне и лет.

– Где ты берешь подарки?

– Какие-то колдую сам, с другими помогают мои помощники.

– Какие подарки ты даришь непослушным детям?

– В отличие от Санты, я не кладу угольки непослушным детям, но могу пошалить в ответ на ваши шалости и подарить вместо куклы машинку или робота, а место машинки – пяльцы и набор для вышивания. Могу преподнести полезный подарок – книгу или гантели, чтобы ребенок занялся спортом, а не глазел в планшет.

– Насколько ребенок должен быть непослушным, чтобы он остался без подарка?

– На 98,5%. А если процент непослушания меньше, то я подарок подарю, но он может быть не тем, который загадывал ребенок.

– Почему Снегурочка с тобой не поехала?

– Она осталась дома и готовит подарки, отвечает на письма, чтобы успеть к Новому году. Писем очень много, в прошлом году я получил 230 тысяч посланий!

– Как ты празднуешь Новый год?

– Я праздную его на вотчине с самыми близки и родными. С 9 утра 31 декабря у нас начнутся концерты, игры, мастер-классы и многое другое.

– Быть Дедом Морозом – это работа?

– Нет, конечно. Это часть моей жизни, поэтому у меня даже отпуска нету. Одно доброе дело сменяется другим.

– Как тебя, Дедушка, звали в детстве?

– Меня с самого раннего детства звали Дедушкой, потому что очень часто ворчал и все время хотел что-то изменить, сделать лучше и добрее.

– Какое желание ты загадываешь в новогоднюю ночь?

– Чтобы люди перестали обижать друг друга, чтобы в мире не было равнодушия, чтобы все войны остановились и вы, милые мои, научились друг с другом договариваться, дарили друг другу радость и улыбки.

– А ты только ночью разносишь подарки?

– Конечно же нет, я весь день 31 декабря развожу их. Только я делаю это так быстро, что вы не замечаете. Мне хватает доли секунды для того, чтобы оставить под елкой подарки. Чтобы ко всем успеть, приходится на волшебных санях развивать космическую скорость.

– Как ты через форточку попадаешь в дом?

– Не через форточку, в нее я не помещусь. Я прохожу сквозь стены.

– Вы дружите с Сантой?

– Да, Санта мой большой друг, он был 18 ноября на моем дне рождения и подарил мне волшебную вазу. Я очень люблю дарить подарки, но иногда приятно их получать. В поездках иногда дети дарят мне подарки, сделанные своими руками: поделки, рисунки. И это приносит старику особую радость.

В завершении пресс-конференции Дед Мороз пригласил всех юных туляков на встречу в воскресенье, 15 декабря, в 15.00 на большой праздник в Тульский кремль.

Также в планах Деда Мороза посетить в Тульской области социально-реабилитационные центры, областной дом ребенка, Головеньковский детский дом-интернат.