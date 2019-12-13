Новомосковский суд вынес приговор по делу кота-наркокурьера

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В Новомосковском городском суде завершилось рассмотрение уголовное дело в отношении трёх мужчин, пытавшихся наладить канал поставки наркотиков в исправительную колонию. В качестве курьера злоумышленники, один из которых отбывал наказание за ранее совершенные преступления, решили использовать кота, которого научили пробираться на территорию режимного учреждения.

В июле прошлого года двое находящихся на свободе мужчин поместил в ошейник животного наркотики и психотропные вещества. Однако отправить «посылку» сбытчики не успели – их задержали сотрудники ОКОН ОМВД России по Новомосковску.

Суд рассматривал дело несколько месяцев – сначала защитник фигурантов оказался в центре скандала, затем он заявил о побеге кота-наркокурьера из местного зооуголка, а спустя месяц сообщил, что хвостатого фигуранта подменили в суде.

В пятницу, 13 декабря, состоялось оглашение приговора. Двое фигурантов приговорены к длительным срокам лишения свободы – 13,5 и 17 лет соответственно. Мужчина, толкнувший кота на скользкую дорожку, мог бы выйти из колонии уже через четыре месяца, но после присоединения нового наказания ему придётся «задержаться» почти на 15 лет.