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В центре Тулы сгорел микроавтобус

В центре Тулы сгорел микроавтобус

ЧП случилось сегодня, 13 декабря, на улице Фридриха Энгельса.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 13 декабря напротив дома №153 по ул. Ф. Энгельса загорелся микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. По словам водителя, в пути у него внезапно отключилась печка, а через несколько сотен метров из-под торпеды повалил дым.

Мужчина остановил машину, притормозили и другие участники движения. Они принесли огнетушители, но как только водитель открыл капот, огонь охватил кабину.

Пожарные прибыли быстро, но спасти микроавтобус было уже невозможно.

Водитель предполагает, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В результате происшествия никто не пострадал, однако на улице Ф. Энгельса в сторону центра наблюдается значительное затруднение движения.

 

Галерея
На улице Ф. Энгельса сгорел микроавтобус, Фото: 1
На улице Ф. Энгельса сгорел микроавтобус, Фото: 2
На улице Ф. Энгельса сгорел микроавтобус, Фото: 3
На улице Ф. Энгельса сгорел микроавтобус, Фото: 4
На улице Ф. Энгельса сгорел микроавтобус, Фото: 5
На улице Ф. Энгельса сгорел микроавтобус, Фото: 6
На улице Ф. Энгельса сгорел микроавтобус, Фото: 7
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:32 +1
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