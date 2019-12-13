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Из-за ДТП с фурой и автобусом «Арсенала» на Калужском шоссе образовалась пробка

Из-за ДТП с фурой и автобусом «Арсенала» на Калужском шоссе образовалась пробка

Будьте внимательны.

Как сообщает корреспондент Myslo, в Туле на Калужском шоссе произошло ДТП с участием фуры MAN с белорусскими номерами и автобуса академии ПФК «Арсенал». Транспортные средства ехали в сторону выезда из города.

В результате касательного столкновения у фуры оторвалось боковое зеркало.

Оба водителя утверждают, что ехали по своей полосе и не виноваты в ДТП.

По предварительным данным, в автобусе пассажиров не было. В происшествии никто не пострадал.

Из-за аварии образовалась серьезная пробка в сторону выезда из города. Будьте внимательны.

 

Обновлено в 17.34:

Как прокомментировали Myslo в УМВД, по предварительным данным, водитель грузовика мог нарушить ПДД и не уступил дорогу автобусу.

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:56 +5
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