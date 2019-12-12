Депутаты Тульской областной Думы запретили курить на остановках и рядом с торговыми центрами
Принятый закон, по мнению депутатов, сократит спрос на табачные изделия и сформирует отрицательное отношение к курению у туляков.
12 декабря депутаты Тульской облдумы приняли закон «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях на территории Тульской области».
Согласно федеральному закону, органы госвласти субъекта могут устанавливать дополнительные ограничения. И такими дополнительными ограничениями стали запреты на курение:
- на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения и в радиусе 10 метров от них,
- в парках, скверах и на набережных, за исключением специально выделенных для курения мест,
- на парковках и в подземных гаражах,
- на расстоянии менее 10 метров от входа в здания предприятий торговли и общепита,
- на расстоянии менее 10 метров от внешней стены многоквартирного дома,
- в местах проведения культурно-массовых, общественно-политических и спортивных мероприятий на открытом воздухе во время их проведения,
- в подземных и крытых надземных переходах.
Отметим, что автором данного законопроекта является прокурор Тульской области Роман Прасков.
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