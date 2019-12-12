Депутаты Тульской областной Думы запретили курить на остановках и рядом с торговыми центрами

Принятый закон, по мнению депутатов, сократит спрос на табачные изделия и сформирует отрицательное отношение к курению у туляков.

12 декабря депутаты Тульской облдумы приняли закон «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях на территории Тульской области».

Согласно федеральному закону, органы госвласти субъекта могут устанавливать дополнительные ограничения. И такими дополнительными ограничениями стали запреты на курение:

на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения и в радиусе 10 метров от них,

в парках, скверах и на набережных, за исключением специально выделенных для курения мест,

на парковках и в подземных гаражах,

на расстоянии менее 10 метров от входа в здания предприятий торговли и общепита,

на расстоянии менее 10 метров от внешней стены многоквартирного дома,

в местах проведения культурно-массовых, общественно-политических и спортивных мероприятий на открытом воздухе во время их проведения,

в подземных и крытых надземных переходах.