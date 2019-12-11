В Туле тренировались устранять последствия ДТП с участием автобуса и бензовоза

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульская область продолжает участие во Всероссийской тренировке, во время которой отрабатываются слаженность действий властей и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сегодня, 11 декабря, проходил второй этап, в ходе которого отрабатывался алгоритм реагирования на крупное ДТП. По легенде учений из-за неблагоприятных погодных условий на федеральной трассе столкнулись рейсовый автобус и автоцистерны с дизельным топливом. При этом последняя опрокинулась в кювет, что повлекло за собой разлив нефтепродуктов, а автобус перегородил трассу. Были и условные пострадавшие.

«На место условной ЧС незамедлительно выдвинулась группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. В практических действиях по ликвидации условной чрезвычайной ситуации от МЧС принимают участие около 60 человек и 12 единиц техники, также задействованы силы и средства территориальной подсистемы РСЧС», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В учениях также принимают участие представители МВД, Минздрава, Минтранса, Росгвардии и других федеральных ведомств. Контроль выполнения мероприятий по ликвидации ЧС на всех уровнях, а также сбор и обмен оперативной информации ведет Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.