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В Туле тренировались устранять последствия ДТП с участием автобуса и бензовоза
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле тренировались устранять последствия ДТП с участием автобуса и бензовоза

В учениях принимали участие представители МВД, Минздрава, Минтранса, Росгвардии и других федеральных ведомств.

Тульская область продолжает участие во Всероссийской тренировке, во время которой отрабатываются слаженность действий властей и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 
Сегодня, 11 декабря, проходил второй этап, в ходе которого отрабатывался алгоритм реагирования на крупное ДТП. По легенде учений из-за неблагоприятных погодных условий на федеральной трассе столкнулись рейсовый автобус и автоцистерны с дизельным топливом. При этом последняя опрокинулась в кювет, что повлекло за собой разлив нефтепродуктов, а автобус перегородил трассу. Были и условные пострадавшие.
 
 
«На место условной ЧС незамедлительно выдвинулась группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. В практических действиях по ликвидации условной чрезвычайной ситуации от МЧС принимают участие около 60 человек и 12 единиц техники, также задействованы силы и средства территориальной подсистемы РСЧС», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
В учениях также принимают участие представители МВД, Минздрава, Минтранса, Росгвардии и других федеральных ведомств. Контроль выполнения мероприятий по ликвидации ЧС на всех уровнях, а также сбор и обмен оперативной информации ведет Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.
 
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В Туле тренировались устранять последствия ДТП с участием автобуса и бензовоза, Фото: 1
В Туле тренировались устранять последствия ДТП с участием автобуса и бензовоза, Фото: 2
В Туле тренировались устранять последствия ДТП с участием автобуса и бензовоза, Фото: 3
В Туле тренировались устранять последствия ДТП с участием автобуса и бензовоза, Фото: 4
В Туле тренировались устранять последствия ДТП с участием автобуса и бензовоза, Фото: 5
В Туле тренировались устранять последствия ДТП с участием автобуса и бензовоза, Фото: 6
В Туле тренировались устранять последствия ДТП с участием автобуса и бензовоза, Фото: 7
В Туле тренировались устранять последствия ДТП с участием автобуса и бензовоза, Фото: 8
В Туле тренировались устранять последствия ДТП с участием автобуса и бензовоза, Фото: 9
В Туле тренировались устранять последствия ДТП с участием автобуса и бензовоза, Фото: 10
В Туле тренировались устранять последствия ДТП с участием автобуса и бензовоза, Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:50 +1
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