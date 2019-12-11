Ипотека на паузе: кому доступна кредитная «передышка»?

Кому можно оформить ипотечные каникулы, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Когда берешь кредит на длительный срок, нельзя быть до конца уверенным, что твое финансовое положение будет стабильным и вносить платежи всегда получится вовремя. Для заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, ввели ипотечные каникулы.

Право перерыва в ипотечных платежах появилось у заемщиков с 31 июля 2019 года. Воспользоваться этой льготой по каждому кредитному договору можно только один раз, максимальный срок каникул составляет шесть месяцев. При этом взять ипотечные каникулы можно при соблюдении определенных условий: ипотека оформлена на единственное жилье заемщика, размер кредита не превышает 15 млн рублей, условия договора не менялись прежде по требованию клиента. Кроме того, заемщик должен подтвердить, что он попал в сложную ситуацию, из-за которой его доходы резко сократились. Например, потерял работу или кормильца, получил инвалидность I или II группы, проболел больше двух месяцев подряд.

Клиенты, оказавшиеся в трудной ситуации, должны документально подтвердить это банку (потеря работы, снижение среднемесячного дохода, инвалидность I или II группы, появление новых иждивенцев и т. д. ). Полный список сложных жизненных обстоятельств прописан в законе.

При выполнении всех перечисленных условий заемщику нужно уведомить банк о желании взять ипотечные каникулы (сделать перерыв в выплатах или уменьшить их размер). Для этого необходимо написать соответствующее заявление и приложить к нему документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства. Обратите внимание: банк не имеет права отказать, если вы предоставите необходимые документы (письменное заявление, выписку из реестра, подтверждение снижения дохода).

«Заемщиков, планирующих уйти на каникулы, беспокоит, что использование льготного периода может привести к ухудшению кредитной истории. Это напрасная тревога. Главное — не нарушать условия каникул: как только они закончатся, необходимо вернуться к графику платежей», — уточняет заместитель управляющего Отделения Тула Банка России Дмитрий Борискин.