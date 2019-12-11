Проект «Умный город», новые школы и детсады: городская Дума утвердила бюджет Тулы на 2020 год

Как и в предыдущие годы, сохраняется социальная направленность бюджета города. Около 60% приходится на финансирование социальной сферы.

Сегодня депутаты Тульской городской Думы на внеочередном заседании утвердили проект бюджета регионального центра на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Общий объем предполагаемых доходов за будущий год города ожидается в размере 16,6 млрд рублей, а расходов – почти 17,6 млрд рублей. Дефицит – 925,8 млн рублей.

Ольга Слюсарева, глава города Тула – Формирование объема и структуры бюджета 2020-2022 осуществлялось с учетом обеспечения сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Тула. Расходы сконцентрированы на направлениях, связанных с обеспечением безопасных и комфортных условий проживания, улучшением качества жизни, а именно – предоставлением услуг в сфере образования, культуры, физкультуры и спорта, созданием новых мест для реализации программ дошкольного и общего образования, строительством и реконструкцией объектов социальной сферы, строительством и модернизацией объектов жилищно-коммунального хозяйства, ремонтом автомобильных дорог и обеспечением населения транспортным обслуживанием, благоустройством территории муниципального образования, переселением граждан из аварийного жилищного фонда и т.д. Как и в предыдущие годы, сохраняется социальная направленность бюджета города. Около 60% приходится на финансирование социальной сферы.

На последующие два года доходы – 17,6 и 18 млрд рублей соответственно, расходы – 18,3 и 18,5 млрд рублей, дефицит – 625,7 и 545,4 млн рублей.

За этими сухими суммами скрываются 25 муниципальных программ, которые охватывают все сферы жизни города. Именно программное финансирование положено в основу бюджетного планирования Тулы.

Илья Беспалов – Бюджет сформирован с ростом доходов около 4%, из которых на налоги приходится рост 7%. Мы заложили объективный, но консервативный сценарий роста доходов, – отметил заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов. – Более 90% процентов расходов бюджета запланированы на муниципальные программы. Есть целевые индикаторы, натуральные показатели, которые в течение всего года контролируются и отслеживаются. 60% бюджета – это социальные расходы. Помимо зарплат это те средства, которые тратятся на социальную сферу, в том числе строительство и капитальный ремонт школ и детских садов.

Дмитрий Миляев – Бюджет отличается от предыдущих тем, что в нем предусмотрена большая инвестиционная составляющая, в совокупности порядка 2 млрд рублей. Будут построены школы, детские сады, объекты ЖКХ. На строительство городских объектов давно не предусматривали средства в таких объемах. Перед администрацией Тулы стоит серьезная задача реализовать эту инвестиционную программу, чтобы запланированные объекты были построены, – подчеркнул глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

В перечне грядущего строительства около 40 объектов – это три модульных детских сада, две школы, несколько спортобъектов, станция обезжелезивания, объекты водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Большие расходы предусмотрены и на дорожное хозяйство – участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и реализация муниципальной программы по ремонту и содержанию дорог.

– Также Тула участвует в пилотном проекте «Умный город». В следующем году в городе будут построены и смонтированы более 2000 умных светильников – тех, которые будут работать в зависимости от времени года, суток, естественного света. «Умный город» – это город будущего, – рассказал Илья Беспалов.

В 2020 году Тула будет принимать участие в реализации четырех национальных проектов («Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги») и шести региональных программах («Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Жилье», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Дорожная сеть»). В бюджете на их реализацию предусмотрено в 2020 году 1,34 млрд рублей, в 2021 году – 1,37 млрд рублей, в 2022 году – 388,7 млн рублей.