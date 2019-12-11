Проект «Умный город», новые школы и детсады: городская Дума утвердила бюджет Тулы на 2020 год
Как и в предыдущие годы, сохраняется социальная направленность бюджета города. Около 60% приходится на финансирование социальной сферы.
Сегодня депутаты Тульской городской Думы на внеочередном заседании утвердили проект бюджета регионального центра на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.
Общий объем предполагаемых доходов за будущий год города ожидается в размере 16,6 млрд рублей, а расходов – почти 17,6 млрд рублей. Дефицит – 925,8 млн рублей.
Ольга Слюсарева, глава города Тула
– Формирование объема и структуры бюджета 2020-2022 осуществлялось с учетом обеспечения сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Тула. Расходы сконцентрированы на направлениях, связанных с обеспечением безопасных и комфортных условий проживания, улучшением качества жизни, а именно – предоставлением услуг в сфере образования, культуры, физкультуры и спорта, созданием новых мест для реализации программ дошкольного и общего образования, строительством и реконструкцией объектов социальной сферы, строительством и модернизацией объектов жилищно-коммунального хозяйства, ремонтом автомобильных дорог и обеспечением населения транспортным обслуживанием, благоустройством территории муниципального образования, переселением граждан из аварийного жилищного фонда и т.д.
На последующие два года доходы – 17,6 и 18 млрд рублей соответственно, расходы – 18,3 и 18,5 млрд рублей, дефицит – 625,7 и 545,4 млн рублей.
За этими сухими суммами скрываются 25 муниципальных программ, которые охватывают все сферы жизни города. Именно программное финансирование положено в основу бюджетного планирования Тулы.
Илья Беспалов
Дмитрий Миляев
В 2020 году Тула будет принимать участие в реализации четырех национальных проектов («Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги») и шести региональных программах («Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Жилье», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Дорожная сеть»). В бюджете на их реализацию предусмотрено в 2020 году 1,34 млрд рублей, в 2021 году – 1,37 млрд рублей, в 2022 году – 388,7 млн рублей.