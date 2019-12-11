В Новомосковске приговор по делу кота-наркокурьера огласят 13 декабря
Подсудимым грозит до 20 лет лишения свободы.
В Новомосковском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении троих мужчин. Их обвиняют в незаконном наркообороте.
В качестве курьера сбытчики решили использовать кота, которого заранее научили проникать на территорию колонии. Наркотики были спрятаны в ошейнике животного. Закончить начатое подсудимые не смогли — их задержали сотрудники наркоконтроля.
Видео задержания:
Подсудимые в данный момент находятся под стражей.
Как сообщает управление Судебного департамента, на заседании, которое состоялось 9 декабря, были выслушаны прения участников процесса. Подсудимым предоставили последнее слово.
Оглашение приговора назначено на 13 декабря.
Отметим, что адвокат одного из подсудимых в октябре заявил, что кот, проходивший по делу вещественным доказательством, сбежал. Защитник настаивает, что животное подменили.