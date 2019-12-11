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В Новомосковске приговор по делу кота-наркокурьера огласят 13 декабря
Фото: МВД РФ.

В Новомосковске приговор по делу кота-наркокурьера огласят 13 декабря

Подсудимым грозит до 20 лет лишения свободы.

В Новомосковском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении троих мужчин. Их обвиняют в незаконном наркообороте.

Из материалов уголовного дела следует, что один из злоумышленников, имея обширные связи среди заключенных одной из колоний, решил наладить в учреждении канал сбыта наркотиков и психотропных веществ. К реализации своего умысла он привлек своих знакомых.
 

В качестве курьера сбытчики решили использовать кота, которого заранее научили проникать на территорию колонии. Наркотики были спрятаны в ошейнике животного. Закончить начатое подсудимые не смогли — их задержали сотрудники наркоконтроля.

Видео задержания:

Подсудимые в данный момент находятся под стражей.

Как сообщает управление Судебного департамента, на заседании, которое состоялось 9 декабря, были выслушаны прения участников процесса. Подсудимым предоставили последнее слово.

Оглашение приговора назначено на 13 декабря.

 

Отметим, что адвокат одного из подсудимых в октябре заявил, что кот, проходивший по делу вещественным доказательством, сбежал. Защитник настаивает, что животное подменили.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:22 +3
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