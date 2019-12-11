Angry Birds: в Туле голуби загадили территорию автовокзала

Фото: vk.com/tulazest

Очевидец опубликовал в социальной сети фото, сделанное на тульском автовокзале. На кадрах запечатлены жутко загаженные птицами сиденья и скамьи для пассажиров.

«Пришла на автовокзал провожать мужа. Увидели такую картину. Ребята это норм по вашему? Автовокзал это первое что видят люди приезжая в наш славный город. И видят они вот что. Неужели невозможно выделить одного дворника чтобы отмыть это г… но?» — написал автор поста. (Орфография и пунктуация источника. — Прим. авт.)

В комментариях пользователи разделились на два неравных лагеря. Малая часть видит на фото недобросовестное отношение сотрудников автовокзала к своей территории, но основная масса считает, что виноваты постоянно подкармливающие птиц люди.

На момент публикации новости территорию уже привели в порядок.