Под Тольятти задержан водитель-туляк с поддельным свидетельством на перевозку опасных грузов

Фото из архива Myslo.

В Самарской области недалеко от села Зеленовка был задержан 51-летний житель Тульской области. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, на контрольно-пропускном пункте инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль «МАН» с цистерной.

- Водитель предъявил сотрудникам полиции свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности. Подозрительный документ сотрудники органов внутренних дел изъяли и направили на экспертизу, — отметили в ведомстве.

По итогам исследования специалисты определили, что документ поддельный.

В отношении туляка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.