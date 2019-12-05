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Под Тольятти задержан водитель-туляк с поддельным свидетельством на перевозку опасных грузов
Фото из архива Myslo.

Под Тольятти задержан водитель-туляк с поддельным свидетельством на перевозку опасных грузов

На мужчину завели уголовное дело.

В Самарской области недалеко от села Зеленовка был задержан 51-летний житель Тульской области. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, на контрольно-пропускном пункте инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль «МАН» с цистерной.

- Водитель предъявил сотрудникам полиции свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности. Подозрительный документ сотрудники органов внутренних дел изъяли и направили на экспертизу, — отметили в ведомстве.

По итогам исследования специалисты определили, что документ поддельный.

В отношении туляка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:00 +2
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