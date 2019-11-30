В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей
Специалисты помогут составить претензию в адрес недобросовестного продавца или проект искового заявления.
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и регионального «Центр гигиены и эпидемиологии» во вторник, 3 декабря, проведут бесплатные консультации для населения в многофункциональных центрах.
Туляки смогут получить ответы на различные вопросы в сфере потребительского законодательства: специалисты объяснят, что делать в случае покупки некачественных товаров, нарушения сроков и низкого качества оказания услуг.
При наличии документов сотрудники ведомства помогут составить досудебную претензию или иск.
Консультации пройдут с 9.00 до 18.00, по следующим адресам:
- Тула, пр-т Ленина, д. 63,
- Алексин, пл. Ленина, д. 8,
- Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
- Суворов, ул. Ленина, д. 12,
- Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
- Ефремов, пл. Красная, д. 1.
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