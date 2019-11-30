В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

Специалисты помогут составить претензию в адрес недобросовестного продавца или проект искового заявления.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и регионального «Центр гигиены и эпидемиологии» во вторник, 3 декабря, проведут бесплатные консультации для населения в многофункциональных центрах.

Туляки смогут получить ответы на различные вопросы в сфере потребительского законодательства: специалисты объяснят, что делать в случае покупки некачественных товаров, нарушения сроков и низкого качества оказания услуг.

При наличии документов сотрудники ведомства помогут составить досудебную претензию или иск.

Консультации пройдут с 9.00 до 18.00, по следующим адресам: