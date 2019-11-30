новости
новости
Регистрация
В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

В МФЦ Тульской области пройдут консультации для потребителей

Специалисты помогут составить претензию в адрес недобросовестного продавца или проект искового заявления.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и регионального «Центр гигиены и эпидемиологии» во вторник, 3 декабря, проведут бесплатные консультации для населения в многофункциональных центрах.

Туляки смогут получить ответы на различные вопросы в сфере потребительского законодательства: специалисты объяснят, что делать в случае покупки некачественных товаров, нарушения сроков и низкого качества оказания услуг.

При наличии документов сотрудники ведомства помогут составить досудебную претензию или иск.

Консультации пройдут с 9.00 до 18.00, по следующим адресам:

  • Тула, пр-т Ленина, д. 63,
  • Алексин, пл. Ленина, д. 8,
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
  • Суворов, ул. Ленина, д. 12,
  • Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
  • Ефремов, пл. Красная, д. 1.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:31 +3
Другие статьи по темам
Событие
консультации в МФЦконсультации для потребителейУправление Роспотребнадзора по Тульской областиконсультации Роспотребнадзора
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляка осудили за новогоднюю поножовщину в ночном клубе
Туляка осудили за новогоднюю поножовщину в ночном клубе
В Тульской области утверждён размер выплат на содержание детей-сирот
В Тульской области утверждён размер выплат на содержание детей-сирот
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.